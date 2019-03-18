У НАБУ назвали число закритих справ про незаконне збагачення

Фото: НАБУ (slovoidilo.ua)

У 25 кримінальних провадженнях було прийнято рішення про часткове закриття справ

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) закрили 16 кримінальних проваджень, відкритих за фактами можливого незаконного збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

У відповіді НАБУ на запит видання йдеться, що справи закриті у зв'язку з рішенням Конституційного суду про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу.

"Станом на 14 березня у зв'язку з рішенням Конституційного суду від 26 лютого у 16 кримінальних провадженнях, розпочатих за статтею 368-2 Кримінального кодексу України, прийнято рішення про закриття, і досудове розслідування завершено", - йдеться в листі.

Крім того, зазначається, що в 25 кримінальних провадженнях було прийнято рішення про часткове закриття справ у частині незаконного збагачення.

Нагадаємо, 26 лютого поточного року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У рішенні КСУ зазначається, що стаття 368-2 не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості та за конституційним приписом про неприпустимість залучення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів.

Як писало РБК-Україна, через скасування статті про незаконне збагачення НАБУ закрило справу проти мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у розкраданні при продажі заводу "Краян".