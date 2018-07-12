НАБУ назвало "непонятным" решение САП о закрытии "дела рюкзаков"

После завершения расследования "дела рюкзаков" САП начала все заново

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства в отношении двух ключевых подозреваемых по "делу рюкзаков" является непонятным и непоследовательным. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В Бюро сообщили, что информацию о закрытии уголовного производства относительно подозреваемых экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и физического лица - близкого родственника главы МВД Украины - Александра Авакова, сына Арсена Авакова, 11 июля сообщил детективу НАБУ прокурор САП Василий Кричун.

"Что касается третьего подозреваемого, представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, то он выдвинул версию о единоличном совершении уголовного правонарушения", - отметили в НАБУ.

По мнению детективов НАБУ, такое решение САП "является непонятным и непоследовательным", поскольку в апреле 2018 года детективы Бюро вместе с прокурорами САП приняли решение о том, что все доказательства добыты и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.

"После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд", - уточнили в НАБУ.

Во вторник, 10 июля в ЕРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по "делу рюкзаков", которая находилась уже на стадии ознакомления с материалами.

"Отметим, что за почти месяц до того, 12 июня, детективы НАБУ подали в суд ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления с материалами дела. Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, следовательно детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено", - отметили в НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что САП закрывает производство в отношении фигурантов так называемого "дела рюкзаков" Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.