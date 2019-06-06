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НАБУ: Конституційний суд узаконив розкрадання держкоштів

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 19:49
НАБУ: Конституційний суд узаконив розкрадання держкоштів
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

КСУ визнав неконституційними повноваження НАБУ через суд визнавати недійсними угоди по корупційним виробництвам

Конституційний суд України (КСУ) обмежив повноваження Національного антикорупційного бюро і тим самим узаконив закупівлі державних підприємств за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ, опубліковану в Twitter.

В Бюро зазначили, що рішення суду принято "в інтересах організаторів корупційних схем".

"КС узаконив розкрадання коштів держпідприємств з допомогою закупівель за завищеними цінами, позбавивши НАБУ права вимагати через суд анулювання незаконних угод. Це рішення - в інтересах організаторів корупційних схем, а не України", - сказано в повідомленні.

При цьому офіційну позицію НАБУ пообіцяв озвучити пізніше.

Нагадаємо, у розслідуванні "Схем" говорилося, що другий сенат Конституційного суду України 5 червня ухвалив рішення визнати неконституційними повноваження НАБУ через суд визнавати недійсними угоди по корупційним виробництвам. Рішення прийнято судом за позовом компанії "Запорізький завод феросплавів" олігарха Ігоря Коломойського.

Рішення КСУ прийняв 5 червня за позовом, який компанія Коломойського подала ще в 2018 році. Зазначено, що за чотири роки НАБУ розірвало в судах 92 корупційні оборудки в межах 42 позовів. Загальні збитки держави від відновлення таких угод можуть скласти 7 млрд гривень.

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