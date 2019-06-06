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НАБУ: Конституционный суд узаконил хищение госсредств

Новости » Общество    06.06.2019 - 19:49
НАБУ: Конституционный суд узаконил хищение госсредств
Иллюстративное фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

КСУ признал неконституционными полномочия НАБУ через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам

Конституционный суд Украины (КСУ) ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро и тем самым узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ, опубликованное в Twitter.

В Бюро отметили, что решение суда принято "в интересах организаторов коррупционных схем".

"КС узаконил хищение средств госпредприятий с помощью закупок по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - сказано в сообщении.

При этом официальную позицию НАБУ пообещало озвучить позже.

Напомним, в расследовании "Схем" говорилось, что второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия НАБУ через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам. Решение принято судом по иску компании "Запорожский завод ферросплавов" олигарха Игоря Коломойского.

Решение КСУ принял 5 июня по иску, который компания Коломойского подала еще в 2018 году. Указано, что за четыре года НАБУ разорвало в судах 92 коррупционные сделки в пределах 42 исков. Общие убытки государства от восстановления таких сделок могут составить 7 млрд гривен. 

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