НАБУ допитає журналістів у справі Гладковського

Журналісти зможуть не розкривати свої джерела інформації

НАБУ допросит журналистов, которые готовили материалы о бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, журналисты пока что не были допрошены. Он отметил, что оригиналов переписки Гладковского у журналистов нет. Они находятся в следственных подразделений. "Для того, чтобы максимально отработать этот вопрос, в производство нужно приобщить оригинал носителей", - сказал он.

"Также нужно допросить журналистов по поводу того, каким образом они получили информацию. В рамках закона, ведь журналисты могут и не раскрывать своих источников. Что захотят журналисты, воспользовавшись своим законным правом (рассказать - ред.), так мы и зафиксируем", - заявил Сытник.

Напомним, в расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь и действующий директор "Укроборонпром" Павел Букин являются участниками схемы по хищению в оборонном комплексе Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского, который является фигурантом скандала о хищениях в "Укроборонпроме", с должности первого заместителя секретаря СНБО.