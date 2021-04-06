НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка

Детективи НАБУ приїхали до ОАСК близько 11:00. Вони хотіли провести обшуки у кількох кабінетах. В одному з них довелося вибивати двері.

Обшуки розпочалися після того, як НАБУ затримало двох адвокатів під час отримання на хабаря розміром 100 тисяч доларів. Один із них, за даними слідчих, близький родич голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Йдеться про його брата Юрія Зонтова.

Адвокат Павла Вовка у коментарі ТСН розповів, що не підтверджує і не спростовує затримання родича голови суду. Вовк усі звинувачення заперечує.

В день 6 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводило нові обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. На цей раз обшуки пов'язані з близьким родичем голови суду Павла Вовка.

Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.