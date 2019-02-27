НАБУ розслідуватиме розкрадання в оборонному секторі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Частина викладених журналістами фактів розслідується в рамках раніше відкритих справ

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідувати можливу причетність першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та керівництва "Укроборонпрому" до розкрадання в оборонному секторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

Повідомляється, що за результатами аналізу фактів, викладених у журналістському розслідуванні Лесі Іванової, в НАБУ встановили, що частина описаних відомостей про корупцію в оборонній сфері вже розслідується бюро.

"Що стосується інших фактів можливого заволодіння грошовими коштами державних підприємств і державного бюджету України, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, 26.02.2019 детективи НАБУ внесли відомості в ЕРДР і почали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в журналістському розслідуванні йдеться про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадань в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.

Гладковський вже оголосив про припинення повноважень у РНБО, його відсторонення підтримав Порошенко.

