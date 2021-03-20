Наглядова рада УЗ уповільнює реформування компанії і завдає шкоди державі, - Езугбая

За його словами, поділ УЗ і формування філії УЗ Карго було винесено на розгляд наглядової ради ще в листопаді минулого року.

"Тоді пропозицію підтримали, і процес пішов. А в лютому ми отримали виписку з наглядової ради про припинення реформи. Без пояснень. Попри всі конструктивні дії менеджменту, я побачив бажання наглядової ради максимально уповільнити процес реформування. Заявою про звільнення з посади я вирішив звернути увагу ринку, що цей процес завдає шкоди інтересам держави", - пояснив Езугбая.

Викликає у нього подив і той факт, що створена народними депутатами Тимчасова слідча комісія, яка повинна була розслідувати причини погіршення фінансового стану УЗ у 2017-2020 році, почала замість цього розслідувати діяльність команди Володимира Жмака, яка була призначена лише в кінці 20 року.

"ТСК створена, щоб проаналізувати стан УЗ протягом 2017-2020 років, є навіть питання про 2015 рік. Але чомусь ТСК сконцентрована на чотирьох місяцях 2020 року і на те, справляється правління. Це здається дивним. На рівні фактів: УЗ втрачала свої позиції, [прийшов] новий менеджмент, пішло пікове навантаження, дефіциту вагонів немає, ніби все добре", - додав Езугбая.

Як пояснює екс-топ-менеджер, тільки після завершення реформи та виділення УЗ Карго "Укрзалізниця" могла формувати справедливі тарифи на перевезення вантажів і пасажирів.

"Реформування на бізнес-вертикалі з поділом рахунків, доходів, витрат і активів є інструментом для вирішення проблеми (з тарифоутворенням, - ред.). Без цього УЗ не може надати ринку справедливу собівартість. Тобто, підвищити тариф можна після реформи. Але реформа зупинилася без пояснення", - пояснив Езугбая.