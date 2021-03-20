По его словам, разделение УЗ и формирование филиала УЗ Карго было вынесено на рассмотрение наблюдательного совета еще в ноябре прошлого года.

"Тогда предложение поддержали, и процесс пошел. А в феврале мы получили выписку из набсовета о прекращении реформы. Без объяснений. Несмотря на все конструктивные действия менеджмента, я увидел желание набсовета максимально замедлить процесс реформирования. Заявлением об уходе с должности я решил обратить внимание рынка, что этот процесс наносит ущерб интересам государства", - пояснил Эзугбая.

Вызывает у него удивление и тот факт, что созданная народными депутатами Временная следственная комиссия, которая должна была расследовать причины ухудшения финансового состояния УЗ в 2017-2020 году, начала вместо этого расследовать деятельность команды Владимира Жмака, которая была назначена лишь в конце 20 года.

"ВСК создана, чтобы проанализировать состояние УЗ в течении 2017-2020 годов, есть даже вопросы про 2015 год. Но почему-то ВСК сконцентрирована на четырех месяцах 2020 года и на том, справляется ли правление. Это кажется странным. На уровне фактов: УЗ теряла свои позиции, [пришел] новый менеджмент, пошла пиковая погрузка, дефицита вагонов нет, вроде все хорошо", - добавил Эзугбая.

Как поясняет экс-топ-менеджер, только после завершения реформы и выделения УЗ Карго "Укрзализныця" могла формировать справедливые тарифы на перевозки грузов и пассажиров.

"Реформирование на бизнес-вертикали с разделением счетов, доходов, расходов и активов является инструментом для решения проблемы (с тарифообразованием, - ред.). Без этого УЗ не может предоставить рынку справедливую себестоимость. То есть, повысить тариф можно после реформы. Но реформа остановилась без объяснения", - пояснил Эзугбая.

