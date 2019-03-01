Наглядова рада "Нафтогазу" прокоментувала ситуацію з контрактом Коболєва

Наглядова рада пропонує подовжити термін переговорів за контрактом з Коболєвим

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" выступает за диалог с правительством по продлению контракта с главой правления компании Андреем Коболевым. Об этом сообщил член набсовета и глава Комитета по назначениям и вознаграждениям Амос Хохштайн.

Хохштайн подчеркнул, что набсовет проголосовал за продление контракта с Коболевым, однако процесс обсуждения с правительством еще не завершен.

"Мы уважаем баланс между юридическими полномочиями наблюдательного совета и важной ролью правительства. Лучший выход из текущей ситуации - продолжить этот диалог, не нанося ущерб компании и интересам Украины. Именно поэтому мы предложили премьер-министру продлить срок, названный правительством, чтобы мы могли обсудить этот вопрос", - отметил Хохштайн.

Напомним, ранее сообщалось, что набсовет "Нафтогаза" предлагает продлить контракт с Коболевым. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что никаких решений по данному вопросу не принималось.

Отметим, полномочия нынешнего руководства "Нафтогаза" завершаются 22 марта 2019 года.