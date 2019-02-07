Кабмін визначив дату завершення повноважень керівництва "Нафтогазу"

Повноваження Коболєва та його заступників завершуються 22 березня
Повноваження нинішнього керівництва Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" офіційно завершуються 22 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий кур'єр".
В урядовій газеті опублікували постанову від 16 січня, якою термін повноважень правління, в тому числі її голови Андрія Коболєва, першого заступника і заступника, завершується 22 березня 2019 року.
Нагадаємо, в середині січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наглядова рада НАК "Нафтогаз України" має запропонувати новий контракт з правлінням компанії. Він також назвав неприйнятними деякі умови контракту з керівництвом НАК, який діяв протягом 5 років.
"Я за те, щоб оплата праці була ринковою, однак проти, щоб вона була захмарною...І тому у нас виникає юридична можливість переглянути умови контракту з правлінням на умовах нового, в якому будуть передбачені дуже конкретні речі", - заявив прем'єр.
Відзначимо, в кінці грудня Гройсман заявляв, що зарплату глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва слід урізати.