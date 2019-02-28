Гройсман: Кабмін не ухвалював рішення про новий контракт з Коболєвим

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман підкреслив, що контракт з Андрієм Коболєвим ніхто не продовжував

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у відповідь на інформацію про пропозицію наглядової ради НАК "Нафтогаз України" продовжити контракт з Андрієм Коболєвим заявив, що в уряду є питання про розмір зарплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Гройсман нагадав, що 22 березня закінчується дія п'ятирічного контракту з менеджментом "Нафтогазу". Він підкреслив, що контракт на нинішніх умовах буде завершено.

"В уряду, як акціонера, питання про розмір винагород менеджменту компанії. Ми звернулися до наглядової ради. Жодних рішень про укладання нового контракту уряд не ухвалював", - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в наглядовій раді НАК повідомили про рішення продовжити контракт з Коболєвим. Також відомо, що пропонується залишити Коболєву зарплату вище 2 млн гривень.

У січні Гройсман на засіданні уряду назвав неприйнятними деякі умови контракту з керівництвом НАК.

"Я за те, щоб оплата праці була ринковою, однак проти, щоб вона була захмарною...І тому у нас виникає юридична можливість переглянути умови контракту з правлінням на умовах нового, в якому будуть передбачені дуже конкретні речі", - заявив Гройсман.