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Наглядова рада "Нафтогазу" доручила скоротити виплати членам правління

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 12:26
Наглядова рада "Нафтогазу" доручила скоротити виплати членам правління
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Виплати обмежать 47 тис. гривень на місяць

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" доручила скоротити виплати членам правління на виконання закону про бюджет надзвичайної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Нафтогаза".

Повідомляється, що закон від 13 квітня встановлює заробітну плату правління і винагороду членів наглядових рад компаній на рівні, який не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати. Відповідна вимога діє з 1 квітня і до завершення карантину.

"Нафтогаз" був і залишається законослухняним і відповідальним членом українського суспільства - відразу після набуття чинності закону, який обмежує максимальний розмір заробітної плати керівних органів державних компаній, ми зупинили виплату заробітної плати і всіх інших винагород членам правління компанії", - заявив глава правління НАК Андрій Коболєв.

Нагадаємо, згідно з прийнятими змінами до держбюджету у зв'язку з епідемією коронавірусу, керівникам державних компаній, членам виконавчих органів та наглядових рад максимальні заробітні плати обмежуються 47 тис. гривень.

В цю суму не враховуються допомоги по тимчасовій непрацездатності, для оздоровлення, а також матеріальна допомога і оплата щорічної відпустки.

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