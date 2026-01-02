Отечность конечностей, синяки и плохой слух: WSJ написала о признаках старения Трампа

По словам Трампа, он ежедневно принимает много аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на рекомендации врачей снизить дозу. Президент США признал, что это приводит к появлению кровоподтеков, в том числе на руках, которые иногда приходится маскировать косметикой. В то же время он отказывается снижать дозировку, объясняя это тем, что принимает препарат более 25 лет.

Также глава Белого дома подтвердил, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отеков косточек, однако впоследствии отказался от них, поскольку они ему "не понравились".

Кроме этого, в материале издания говорится, что у политика иногда проблемы со слухом - собеседникам приходится говорить громче, особенно во время многолюдных мероприятий. Сам Трамп отрицает серьезные нарушения слуха и утверждает, что трудности возникают только в шумных помещениях.

В октябре американский лидер прошел обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости с помощью компьютерной томографии. По словам его врача Шона Барбабеллы, никаких отклонений не было обнаружено. В то же время Трамп признался, что сожалеет об этом обследовании, поскольку оно привлекло лишнее внимание к его здоровью.

Врач Белого дома заявил, что президент находится в "исключительно хорошем состоянии" и полностью пригоден к исполнению обязанностей главы государства. По результатам анализа ЭКГ, сердечный возраст Трампа был оценен на уровне 65 лет, хотя ему 79.

Материал также отмечает, что президент мало спит, почти не занимается физическими упражнениями, кроме гольфа и не меняет свои пищевые привычки. Сам Трамп объясняет высокий уровень энергии "хорошей генетикой" и уверяет, что не испытывает серьезных проблем со здоровьем.