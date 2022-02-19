Набір Росії з операціями під хибним прапором: ОП про заяви окупантів щодо "обстрілів" з боку України

"Гарячкова пропагандистська активність, яку розвели на території ОРДЛО та на сусідній території Ростовської області, може викликати лише гірку усмішку", - зазначив Подоляк.

За його словами, такий рівень безглуздості пропагандистів та їхнього політичного забезпечення говорить про те, що вся ця ситуація становить реальну небезпеку для мирних жителів і на тимчасово окупованій території України та на сусідній території Росії.

"По-перше, абсолютно неможливо навіть уявити, щоб комусь в українській армії спало на думку обстрілювати територію Росії, коли поблизу наших кордонів сконцентровано таке угруповання російських військ і тим більше коли проводяться навчання ядерних сил Росії. По-друге, цей пропагандистський набір Росії з операціями під хибним прапором відзначався, зокрема, під час підготовки війни проти Грузії в 2008 році", - підкреслив Подоляк.

Він також звернув увагу на те, що про подібні провокації заздалегідь вже попереджали західні партнери.

"По-третє, саме про такі провокації і попереджали на Заході - окупанти самі вчиняють злочинні дії, а звинувачують у цьому Україну. Демократичний світ точно не повірить у жодні обстріли Ростовської області Росії. Звідки стріляли? Хто стріляв? Очевидно, що це спеціально заготовлені кроки окупантів, щоби виправдати дії проти України", - резюмував Подоляк.