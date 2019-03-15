Спостерігачів від РФ не буде на виборах президента України, - Клімкін

За словами глави МЗС україни Павла Климкіна, для цього є політична, юридична та моральна основа

Наблюдатели от РФ, которые есть в предложенном Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ списке, не будут зарегистрированы на выборы-2019. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, наблюдатели от РФ не будут зарегистрированы на выборы президента Украины так как украинский парламент принял соответствующий закон.

"Я считаю, что это вопрос решенный. Для этого есть политическая, юридическая и моральная основа. К тому же Верховная рада приняла соответствующий закон, поэтому российских наблюдателей здесь не будет", - сказал министр.

Напомним, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило 24 россиян в состав миссии краткосрочных наблюдателей на выборах.

ЦИК удалил из перечня избирательных участков за рубежом те, которые располагались в Российской Федерации. Согласно рекомендациям Центризбиркома, избиратели, которые находятся на консульском учете на территории России, смогут проголосовать в Тбилиси, Астане, Хельсинки или же в Украине.

РБК-Украина писало, что закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине в четверг, 28 февраля, вступил в силу.