Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 900 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні за добу зафіксували 870 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Дані наведені станом на вечір 17 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії .

У Луганській області за добу зафіксували 648 порушень, у тому числі 519 вибухів. Даних за 18 лютого поки немає.

У звіті йдеться, що в Донецькій області режим припинення вогню порушили 222 рази, в регіоні сталося 135 вибухів.

Раніше в СММ заявили, що кількість порушень на Донбасі в останні дні зросла до рівня, аналогічного тому, що спостерігався до вступу в силу домовленостей про заходи щодо посилення режиму в липні 2020 року.

Нагадаємо, з початку минулої доби бойовики 65 разів порушили режим припинення вогню. Обстріляні понад 20 населених пунктів на Донбасі.

Відзначимо, масові обстріли на Донбасі тривають вже третій день поспіль. Останні подробиці - в матеріалі РБК-Україна.