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"Спостерігали, гарно!" Стало відомо про "напуття" льотчикам РФ, які сьогодні вирушали обстрілювати Україну

Фото: наслідки ракетного удару по Києву вранці 26 червня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Диспетчери, які відправляли російських пілотів бомбити Україну в неділю, 26 червня, раділи результатам їхньої "роботи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Спостерігали, гарно! М'якої посадки", - сказав диспетчер пілотам бомбардувальників ВКС РФ, які запускали ракети по Україні з території Білорусі в неділю, 26 червня.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду. Всі подробиці про ракетний удар по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, буквально нещодавно у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється, що обстріл Києва може тривати цілий день.

Також у Черкасах вранці 26 червня пролунали вибухи. В області було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, російська ракета сьогодні вранці вкотре пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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