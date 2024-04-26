Приближается настоящее тепло. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине
На выходных, 27-28 апреля, в Украине будет бушевать антициклон. Поэтому осадков ждать не стоит, разве что местами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, "Укргидрометцентр".
"Антициклон (карта, - ред) в ближайшие выходные вытеснит дожди из Украины и практически повсюду 27-28 апреля будет преобладать сухая красивая погода с белыми облачками и витаминным ласковым солнцем", - рассказала Диденко.
Температура воздуха, по ее данным, "постепенно идет к настоящему теплу".
"В течение дня ожидается +17...+22 градуса, на востоке до +22...+26 градусов", - добавила синоптик.
На выходных Украину накроет антициклон (facebook.com/tala.didenko)
Подробный прогноз на выходные
В субботу, 27 апреля, по данным "Укргидрометцентра", в Украине будет без осадков. Холоднее будет на западе, ночью +3...+5 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в рамках +16...+18 градусов. Этот холодный поток захватит и часть центра Украины. Правда, в Киеве температура ночью будет чуть выше - +6...+8 градусов.
Теплее всего будет на юге и востоке. Удивительно, что жарче всего будет в восточных областях. Днем, в частности, в Луганской области будет +24...+26 градусов, а на юге, максимально в Херсонской области, до +24.
Прогноз погоды в Украине на 27 апреля (meteo.gov.ua)
В воскресенье, 28 апреля, в Украине будет без осадков. Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", дожди пройдут на юге и востоке. Несмотря на осадки, температура воздуха в этих частях Украины все равно будет теплее, особенно ночью.
Холоднее всего будет на западе - ночью +4...+7 градусов в зависимости от региона. В областях, где вероятны дожди, возможны и грозы.
На юге днем температура воздуха максимально поднимется до +21, а на востоке, опять же, в Луганской области - до +23 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве
В Киеве 27-28 апреля, как рассказала Диденко, будет отличная погода, без дождей, с максимальной температурой воздуха днем около +17 градусов.
Пыль из Сахары окрасила дожди в Украине
24 апреля, почти через месяц в Украине снова зафиксировали пыль из пустыни Сахара. И, возможно, этого никто б не заметил, если бы это не стало причиной "грязного" дождя на юге, в частности, в Николаевской и Одесской областях, а также частично в центре - в Киевской и Винницкой областях.
Как пояснили синоптики, 23 апреля циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. А этот циклон под названием Biruta, в свою очередь, накрыл территорию Украины.
При этом спасатели успокоили - угрозу для жизни такие цветные осадки не несут.
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