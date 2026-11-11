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Первую европейскую систему против баллистики опробуют зимой, - Зеленский

12:25 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Первую европейскую систему против баллистики опробуют зимой, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
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Украина надеется уже зимой опробовать первую европейскую систему антибалистической защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Надеюсь, зимой мы испытаем первую европейскую систему противобаллистической защиты", - заявил Зеленский во время встречи в Дании.

Он поблагодарил датскую оборонную промышленность и партнеров за сотрудничество и работу над новыми проектами.

По словам президента, Украина сосредоточена на разработке системы противодействия баллистическим ракетам. Впрочем, реализовать этот проект самостоятельно он не может.

Напомним, Украина уже провела по меньшей мере три испытания экзоатмосферных систем, которые могут перехватывать баллистические ракеты в ближнем космосе.

Об этом писало The Guardian, а глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Федор Вениславский признал, что финансирование будет существенной проблемой.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский после встречи с министром обороны Норвегии Туре Сандвиком рассказал о первых результатах в создании европейской антибаллистической программы FREYJA.

Президент заявил, что уже есть результаты по отдельным элементам системы, а выйти на испытания хотят до конца этого года.

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