Набор ошибочных суждений: МИД о материале DPA о "проблемах" при вступлении Украины в НАТО

Аргументы в материале Немецкого агентства прессы, что надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО пока находятся под угрозой срыва, являются набором ошибочных суждений, которые давно утратили свою актуальность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
"В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечься от "намного более важной поддержки Украины", - говорится в сообщении.
Николенко также обратил внимание, что по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.
Спикер МИД пояснил, что указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность:
Николенко объяснил, что Украина - это не проблема, а преимущество для НАТО. Представитель МИД в ответ на размышления анонимных источников подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - в интересах самого Альянса и призвал партнеров проявить лидерство.
Ранее Deutsche Presse-Agentur сообщало, что надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО пока находятся под угрозой срыва.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.
Добавим, недавно в Госдепе США, комментируя вопрос вступления Украины в НАТО, заявили о поддержке политики открытых дверей.
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