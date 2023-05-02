Набір помилкових суджень: МЗС про матеріал DPA щодо "проблем" при вступі України в НАТО

Аргументи у матеріалі Німецького агентства преси, що надії України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО поки що знаходяться під загрозою зриву, є набором помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.
"У контексті підготовки до саміту НАТО в Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від "набагато важливішої підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Ніколенко також звернув увагу, що думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії.
Речник МЗС пояснив, що зазначені аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність:
Ніколенко пояснив, що Україна - це не проблема, а перевага для НАТО. Речник МЗС у відповідь на розмірковування анонімних джерел наголосив, що вступ України до НАТО - в інтересах самого Альянсу і закликав партнерів проявити лідерство.
Раніше Deutsche Presse-Agentur повідомляло, що надії України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО поки що знаходяться під загрозою зриву.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що місце України по праву в НАТО, тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.
Додамо, нещодавно в Держдепі США, коментуючи питання вступу України до НАТО, заявили про підтримку політику відчинених дверей.
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