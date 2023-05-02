Набор ошибочных суждений: МИД о материале DPA о "проблемах" при вступлении Украины в НАТО

Аргументы в материале Немецкого агентства прессы, что надежды Украины на более конкретную перспективу вступления в НАТО пока находятся под угрозой срыва, являются набором ошибочных суждений, которые давно утратили свою актуальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе немецкие журналисты, ссылаясь на неназванных собеседников, утверждают, что шаги к членству в НАТО могут отвлечься от "намного более важной поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Николенко также обратил внимание, что по мнению DPA, новые обязательства перед НАТО могут подтолкнуть Россию к более агрессивной войне. Далее агентство заключает, что прогресс, вероятно, будет возможен только после достижения Украиной успехов в противодействии российской агрессии.

Спикер МИД пояснил, что указанные аргументы составляют набор ошибочных суждений, давно утративших свою актуальность:

Во-первых, действительно, впереди нас ожидают важные сражения, но Украина уже добилась поразительных успехов в обороне от российской агрессии. В феврале 2022 года скептики давали Украине 72 часа, а оптимисты - неделю. По его словам, Украина не только выдержала удар, но и проводит успешные операции по освобождению оккупированных территорий;

Во-вторых, раньше мы уже слышали аргументы о необходимости воздерживаться от шагов, которые якобы могут спровоцировать Россию на новую агрессию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственное, что провоцирует Россию - это неопределенность. Дипломатические усилия Украины, Франции и Германии в рамках Минского процесса также не помогли предотвратить полномасштабное российское вторжение. Потому что цель Москвы - полное уничтожение Украины;

В-третьих, и, возможно, самое главное. Текущая международная поддержка Украины в противодействии российским оккупантам не противоречит, а наоборот дополняет процесс обретения членства в НАТО. Будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине, а вступление нашего государства в НАТО будет гарантировать стратегическую безопасность всего Североатлантического союза.

Николенко объяснил, что Украина - это не проблема, а преимущество для НАТО. Представитель МИД в ответ на размышления анонимных источников подчеркнул, что вступление Украины в НАТО - в интересах самого Альянса и призвал партнеров проявить лидерство.