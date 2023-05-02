Набір помилкових суджень: МЗС про матеріал DPA щодо "проблем" при вступі України в НАТО

Аргументи у матеріалі Німецького агентства преси, що надії України на більш конкретну перспективу вступу до НАТО поки що знаходяться під загрозою зриву, є набором помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

"У контексті підготовки до саміту НАТО в Вільнюсі німецькі журналісти, посилаючись на неназваних співрозмовників, стверджують, що кроки до членства в НАТО можуть відволікти від "набагато важливішої підтримки України", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко також звернув увагу, що думку DPA, нові зобов’язання перед НАТО можуть підштовхнути Росію до більш агресивної війни. Далі агентство робить висновок, що прогрес, ймовірно, буде можливий лише після досягнення Україною успіхів в протидії російській агресії.

Речник МЗС пояснив, що зазначені аргументи становлять набір помилкових суджень, які давно втратили свою актуальність:

По-перше, дійсно, попереду нас очікують важливі битви, але Україна вже досягла вражаючих успіхів в обороні від російської агресії. В лютому 2022 року скептики давали Україні 72 години, а оптимісти - тиждень. За його словами, Україна не лише витримала удар, але і проводить успішні операції зі звільнення окупованих територій;

По-друге, раніше ми вже чули аргументи про необхідність утримуватися від кроків, які нібито можуть "спровокувати" Росію на нову агресію. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що єдине, що провокує Росію - це невизначеність. Дипломатичні зусилля України, Франції та Німеччини в рамках Мінського процесу також не допомогли запобігти повномасштабному російському вторгненню. Тому що мета Москви - повне знищення України;

По-третє, й, можливо, найголовніше. Поточна міжнародна підтримка України в протидії російським окупантам не суперечить, а навпаки доповнює процес набуття членства в НАТО. Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, а вступ нашої держави до НАТО гарантуватиме стратегічну безпеку всього Альянсу.

Ніколенко пояснив, що Україна - це не проблема, а перевага для НАТО. Речник МЗС у відповідь на розмірковування анонімних джерел наголосив, що вступ України до НАТО - в інтересах самого Альянсу і закликав партнерів проявити лідерство.