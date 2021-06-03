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Виманювали кошти для "інвестицій": у Києві викрили кібер-шахраїв на привласненні 9 млн грн

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Київ, Четвер 03 червня 2021 13:43
Виманювали кошти для "інвестицій": у Києві викрили кібер-шахраїв на привласненні 9 млн грн Фото: у Києві викрили кібер-шахраїв на привласненні 9 млн грн (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Кіберфахівці Служби безпеки України у Києві припинили роботу підпільного телекомунікаційного центру, який привласнював кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проектах. З початку року шахраї привласнили майже 9 млн грн вкладників.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Ділки розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих "фішингових" вебресурсів - копій сайтів міжнародних інвесткомпаній", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потенційних "інвесторів" організатори заманювали на підконтрольні ресурси через "ботмережу" рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували "жертвам" з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" - людей, банківські карти яких є "транзитними" для привласнених коштів.

Зловмисники також заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.

У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні пристрої;
  • зразки програмного забезпечення, що використовувались для привласнення коштів та виведення їх на криптогаманці;
  • інші докази протиправної діяльності.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції розповіли про роботу шахраїв з тюрем. Там вони створюють фейкові інтернет-магазини і продають неіснуючі товари.

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