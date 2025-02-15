"На столі нічого немає". В ОП пояснили, чому українських переговорників не буде в Саудівській Аравії

Українські переговорники не будуть на зустрічі у Саудівській Аравії, про яку пишуть у ЗМІ. Наразі на столі немає нічого, що можна було б обговорювати.

"Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників України, які будуть представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було б обговорювати", - заявив Подоляк.

Він наголосив, що Росія не готова і не хоче переговорів. За словами Подоляка, РФ потрібен лише формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька рішень:

перше - оперативну паузу для того, щоб покращити свою армію;

друге - підвищити ультимативні вимоги;

третє - знову спекулювати на темі санкцій.

Також Подоляк висловив думку, що санкції з Росії ніхто знімати не буде, оскільки в цьому немає зацікавленості, в тому числі і у США. Зокрема, через те, що обмеження дозволяють перерозподілити вплив на певних глобальних ринках.

"Я не говорю вже про політичні, цінностні параметри, я говорю про економічно-фінансові параметри. Перерозподіл глобальних ринків, перш за все таких, як енергетика - він дозволяє Сполученим Штатів набагато більше отримати доходності з цих ринків. Я думаю, що наврядчи вони підуть на зняття санкцій, тому що вони отримують, знову таки ж, від цього перерозподілу - більшу доходність", - сказав радник керівника ОП.

Також він заявив, що не впевнений у тому, що з Росією варто проводити подібні переговори на різних рівнях.

"Яка ціль? Якщо ціль обнулити свою репутацію, тоді можна по цьому шляху піти", - резюмував Подоляк.