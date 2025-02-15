"На столі нічого немає". В ОП пояснили, чому українських переговорників не буде в Саудівській Аравії
Українські переговорники не будуть на зустрічі у Саудівській Аравії, про яку пишуть у ЗМІ. Наразі на столі немає нічого, що можна було б обговорювати.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Ми-Україна".
"Президент Зеленський сказав, що немає ніяких переговорників України, які будуть представляти Україну в Саудівській Аравії. На сьогодні на столі переговорному нічого немає, що можна було б обговорювати", - заявив Подоляк.
Він наголосив, що Росія не готова і не хоче переговорів. За словами Подоляка, РФ потрібен лише формальний переговорний стіл, на якому вона отримає декілька рішень:
- перше - оперативну паузу для того, щоб покращити свою армію;
- друге - підвищити ультимативні вимоги;
- третє - знову спекулювати на темі санкцій.
Також Подоляк висловив думку, що санкції з Росії ніхто знімати не буде, оскільки в цьому немає зацікавленості, в тому числі і у США. Зокрема, через те, що обмеження дозволяють перерозподілити вплив на певних глобальних ринках.
"Я не говорю вже про політичні, цінностні параметри, я говорю про економічно-фінансові параметри. Перерозподіл глобальних ринків, перш за все таких, як енергетика - він дозволяє Сполученим Штатів набагато більше отримати доходності з цих ринків. Я думаю, що наврядчи вони підуть на зняття санкцій, тому що вони отримують, знову таки ж, від цього перерозподілу - більшу доходність", - сказав радник керівника ОП.
Також він заявив, що не впевнений у тому, що з Росією варто проводити подібні переговори на різних рівнях.
"Яка ціль? Якщо ціль обнулити свою репутацію, тоді можна по цьому шляху піти", - резюмував Подоляк.
Зустрічі для переговорів у Саудівській Аравії
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Штати, Україна та Росія зустрінуться на Мюнхенській конференції. Проте згодом цю інформацію спростував радник Зеленського Дмитро Литвин, зазначивши, що ніяких розмов з росіянами не заплановано. Потім Трамп заявив, що на наступному тижні сторони нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії щодо завершення війни в Україні.
Зазначимо, що вчора президент України говорив, що в нього є заплановані візити до ОАЕ і є свій порядок денний. Проте ніякої інформації про прибуття української сторони до Саудівської Аравії не було.
Декілька годин тому Politico написало, що команда Трампа їде до Саудівської Аравії, де почне російсько-українські мирні переговори. Водночас журналіст Fox Нана Саджаї повідомила, що Україна не отримувала запрошення на майбутні переговори між США та Росією, а сама зустрівся нібито має відбутися наступного тижня.
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