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На одном из КПП между Украиной и Польшей полностью прекратят пропуск грузовиков и автобусов

Иллюстративное фото: на КПП "Медика-Шегини" начали блокировать движение автомобилей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пропуск грузовиков и автобусов будет приостановлен на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" на границе между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Внимание, по информации от польских пограничников, ориентировочно до 20:00 пропуск грузовиков и автобусов будет полностью приостановлен", - говорится в сообщении.

Кроме этого, пограничники сообщили, что участники акций протеста в Польше также не будут пропускать и легковые автомобили. Однако для данной категории транспорта на сопредельной стороне есть возможность объезда митингующих.

"Просим граждан учесть эту информацию при планировании поездок через границу", - написали пограничники.

Напомним, сегодня утром польские протестующие начали блокировать движение автобусов на КПП "Медика – Шегини". Ограничение движения автобусов началось около 11.10.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они высыпали украинское зерно.

Как сообщают польские СМИ, власти Польши договорились с фермерами о временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Однако сегодня в Польше проходит масштабный протест фермеров, требующих выполнить их условия по "зеленому курсу" и ограничениям украинской продукции.

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