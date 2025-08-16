ua en ru
На Луганщине оккупанты изымают авто украинцев под видом "судебных решений" - ЦНС

Суббота 16 августа 2025 07:47
На Луганщине оккупанты изымают авто украинцев под видом "судебных решений" - ЦНС Иллюстративное фото: на Луганщине оккупанты изымают авто украинцев под видом "судебных решений" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Луганской области оккупанты отбирают автомобили у местных жителей. Это происходит под видом "судебных решений", готовя гражданский транспорт для нужд российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в Кадиевке так называемый "суд ЛНР" конфисковал Audi A4 у гражданского жителя.

"Дополнительное давление - требование кремля до 1 января 2026 года обменять украинские водительские удостоверения и техпаспорта на российские. Формально времени еще много, но на практике украинские документы уже сейчас становятся поводом для изъятия авто", - говорится в сообщении.

В ЦНС называют такие действия оккупантов очередным элементом грабежа населения и подготовки гражданского транспорта для нужд российской армии.

Жизнь на оккупированных территориях

Заметим, что этим летом стало известно, что оккупанты внедряют в школах на захваченной Херсонщине систему психологической слежки за детьми и учителями.

Также мы писали, что россияне развернули производство разведывательных дронов во временно оккупированном Луганске. Там, на территории завода оккупанты также развернули производство и полигон для тестирования разведывательных дронов. Также в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами.

