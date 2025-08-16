На Луганщине оккупанты изымают авто украинцев под видом "судебных решений" - ЦНС
В Луганской области оккупанты отбирают автомобили у местных жителей. Это происходит под видом "судебных решений", готовя гражданский транспорт для нужд российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, в Кадиевке так называемый "суд ЛНР" конфисковал Audi A4 у гражданского жителя.
"Дополнительное давление - требование кремля до 1 января 2026 года обменять украинские водительские удостоверения и техпаспорта на российские. Формально времени еще много, но на практике украинские документы уже сейчас становятся поводом для изъятия авто", - говорится в сообщении.
В ЦНС называют такие действия оккупантов очередным элементом грабежа населения и подготовки гражданского транспорта для нужд российской армии.
Жизнь на оккупированных территориях
Заметим, что этим летом стало известно, что оккупанты внедряют в школах на захваченной Херсонщине систему психологической слежки за детьми и учителями.
Также мы писали, что россияне развернули производство разведывательных дронов во временно оккупированном Луганске. Там, на территории завода оккупанты также развернули производство и полигон для тестирования разведывательных дронов. Также в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами.