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Оккупанты в Луганске начали выпускать дроны: агенты "Атэш" разведали детали

Среда 30 июля 2025 10:08
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Оккупанты в Луганске начали выпускать дроны: агенты "Атэш" разведали детали Фото: оккупанты в Луганске начали выпускать дроны (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне развернули производство разведывательных дронов во временно оккупированном Луганске. Агенты "Атэш" разведали локацию и узнали подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "Атеш".

"Наш агент длительное время вел надзор за Луганским авиационным ремонтным заводом. Это предприятие, специализирующееся на обслуживании авиационной техники. В частности, на ремонте вертолетных двигателей ТВ2-117, ТВ3-117, главных вертолетных редукторов и т.д.", - отметили представители движения.

При этом на территории завода оккупанты также развернули производство и полигон для тестирования разведывательных дронов. Также в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами.

"Мы изучили территорию, защиту и режим работы объекта, а также собрали информацию о сотрудниках и их транспортных средствах. Мы напоминаем, что этот завод является законной военной целью, а его сотрудники являются преступниками, которые способствуют продолжению этой кровавой войны", - добавили в "Атэш".

РФ модернизирует дроны

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия уже интегрирует различные решения, которые позволят "Шахедам" обходить украинские дроны-перехватчики. Сейчас Украина внедряет другие решения.

Больше подробностей о том, почему дронов у россиян стало заметно больше, а процент их поражения снизился - читайте в материале РБК-Украина.

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