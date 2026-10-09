В МИД жестко отреагировали на упреки Беларуси о "втягивании в войну"
Украина выразила протест Беларуси из-за безосновательных обвинений и угроз по поводу инцидента с грузовиком в Брянской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого.
Украинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на вызовы временного поверенного в делах Украины в МИД в Минске и заявления белорусской стороны о событиях в Брянской области РФ.
В ведомстве подчеркивают, что обвинять Украину без обнародования убедительных доказательств причастности абсолютно безосновательно.
"Обращаем внимание, что публичные обвинения Украины со стороны Минска сопровождаются риторикой о якобы умышленном вовлечении Беларуси в конфликт и угрозами "адекватных мер реагирования", - отметил Тихий.
Также в МИДе осудили попытки переложить ответственность за последствия российской агрессии, искусственно создать образ Украины как источника угроз и сознательно нагнетать напряженность в регионе.
В МИД призвали белорусскую сторону воздерживаться от информационных манипуляций и отметили, что не собираются терпеть безосновательные упреки.
"Отвергаем такие абсурдные упреки от страны, которая является соучастницей преступления агрессии против Украины и оказывает широкое содействие России в преступной захватнической войне против нашего государства", - добавил спикер МИД.
Украинские дипломаты отмечают, что попытки использовать этот инцидент для оправдания дальнейшей поддержки агрессии РФ или создания дополнительных угроз для нашей страны полностью неприемлемы.
Напомним, 9 октября Беларусь обвинила Украину в атаке на грузовик в Брянской области России.
В Минске заявили о "преднамеренном шаге" со стороны Киева и из-за этого вызвали временного поверенного по делам Украины в МИД Беларуси.
Кроме того, белорусская сторона продолжает активно содействовать российским ударам по территории Украины.
Как сообщалось в ГНСУ, Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов, которые усиливают сигнал для беспилотников РФ во время массированных атак.