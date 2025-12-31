В МИД удивлены реакцией стран Центральной Азии на фейк об атаке на резиденцию Путина

МИД Украины выразил удивление из-за официальных реакций нескольких стран Центральной Азии на вымышленное "нападение на резиденцию президента РФ Владимира Путина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Мы с удивлением наблюдаем реакции Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана на фейковую информацию о нападении на резиденцию Путина, которая не имеет никакого подтверждения", - прокомментировал реакции азиатских стран представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Он добавил, что такие заявления идут вопреки задекларированной позиции этих государств по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
МИД подчеркивает, что реакции на вымышленное нападение на дворец Путина особенно удивляют на фоне отсутствия заявлений относительно реальных российских ударов по гражданским объектам в Украине.
По словам спикера, попытки подыгрывания российской пропаганде противоречат истории и традициям Центральной Азии в борьбе за независимость и самоопределение.
Ранее украинская сторона неоднократно опровергала подобные фейки. Это создает вопрос о последовательности их поддержки международного права и суверенитета Украины.
Напомним, что 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о якобы попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области.
Представитель РФ сразу перешел к угрозам, заявив, что Россия уже определила цели для "ответного удара" и безосновательно обвинив Киев в "государственном терроризме".
При этом его заявления не совпадают с информацией Министерства обороны РФ, в частности по количеству дронов, которые якобы участвовали в атаке.
Также представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что инцидент якобы позволит России "усилить переговорные позиции" по Украине.
В МИД Украины подчеркнули, что история с атакой является фейком, который Москва использует для подрыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.
РБК-Украина писало о заявлениях российской стороны о якобы атаке на резиденцию Путина и разногласиях в заявлениях властей РФ.