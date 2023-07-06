МИД на заявление США о вступлении Украины в НАТО: одна реформа в мире о России незавершена

В МИД Украины заявили, что Западу следует изменить отношение к России в архитектуре безопасности после того, как США заявили о необходимости внедрения реформ в Украине для вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко .

Николенко отметил, что США - это ведущий союзник Украины по противодействию вооруженной агрессии РФ. Наше государство очень благодарно всем американцам, которые поддерживают Украину.

Спикер МИД подчеркнул, что в настоящее время в мире нет ни одного другого государства, кроме Украины, которое проводило бы такое количество реформ в условиях полномасштабной войны на своей территории. Он добавил, что коренные внутренние преобразования в Украине будут неотвратимо продолжаться.

"В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности", - написал Николенко.

Он добавил, что как только наши союзники будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на РФ, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения о членстве уже на этом этапе отвечает интересам союзников безопасности. Это станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем.

Вступление Украины в НАТО

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Украине следует внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.

В то же время, Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после окончания войны уже на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите союзники примут решение о сближении Украины с Альянсом.

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