КНДР испытала баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул

Северокорейские ракетные испытания стали напоминанием о необходимости углубления сотрудничества Вашингтона с Южной Кореей и Японией для сдерживания осмелевшего Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным южнокорейских военных, Северная Корея 6 января запустила нечто, предположительно баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 километров к востоку, прежде чем упала в море.

Выступая несколько часов спустя на пресс-конференции, Блинкен заявил, что запуск подчеркивает важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, в том числе в области обмена данными о ракетах в режиме реального времени и проведения трехсторонних военных учений.

"Сегодняшний запуск - это просто напоминание всем нам о том, насколько важна наша совместная работа", - сказал он.

Блинкен также предупредил об опасности углубления связей Пхеньяна с Москвой. Он сказал, что Вашингтон считает, что Россия намерена поделиться космическими и спутниковыми технологиями с Северной Кореей в обмен на ее поддержку войны на Украине, в которой погибло или было ранено более 1000 северокорейских солдат.

Южнокорейские законодатели в прошлом месяце проголосовали за импичмент президента Юн Сок Йля и отстранение его от обязанностей после того, как 3 декабря он объявил военное положение, ошеломившее страну. Процесс по импичменту Юна слушается в Конституционном суде.

Блинкен, который также встретился с исполняющим обязанности президента Чхве Сан Моком, заявил на пресс-конференции, что, хотя у Вашингтона есть "серьезная обеспокоенность" действиями Юна, он уверен в институтах страны и ее демократической устойчивости.

Если Юн будет окончательно отстранен от должности, будут назначены президентские выборы, и либералы, которые, как считается, скорее всего победят на этих выборах, критиковали усилия Юна по налаживанию партнерства с Токио.

Запуск стал первым для Пхеньяна с 5 ноября, когда он осуществил запуск не менее семи баллистических ракет малой дальности.

Пока не ясно, какой именно тип ракеты был запущен, но испытания БРСД Северной Кореи в прошлом году показали новую конструкцию на твердом топливе и несли, по словам Пхеньяна, гиперзвуковой планирующий блок - боеголовку, предназначенную для маневрирования и уклонения от противоракетной обороны.

Север заявил, что работает над тем, чтобы сделать свои ракеты всех дальностей твердотопливными. Твердотопливные ракеты не требуют заправки непосредственно перед запуском, они часто проще и безопаснее в эксплуатации и требуют меньше логистической поддержки, что делает их более сложными для обнаружения и более живучими, чем жидкотопливное оружие.