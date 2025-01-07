КНДР успешно испытала новую баллистическую ракету средней дальности, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это был первый запуск ракет Северной Кореей с 5 ноября, и он совпал с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена, в ходе которого он пообещал двухстороннее и трехстороннее сотрудничество , в том числе с Японией, для реагирования на растущие военные угрозы Пхеньяна.

Ракета была запущена с окраины столицы КНДР и пролетела около 1500 км со скоростью, которая в 12 раз превышает скорость звука. Она достигла высоты почти в 100 км, после чего снизилась до "второй вершины" в 42,5 и совершила маневр для точной посадки на цель у восточного побережья.

Военные Южной Кореи заявили, что отчет KCNA, скорее всего, был преувеличен. Они оценили дальность полета примерно в 1100 км заявив, что не было обнаружено "второго пика", хотя подробный анализ будет проведет совместно США. Под фразой "второй пик" подразумевается, что ракета могла бы изменить курс и сохранять высоту, а не снижаться по баллистической траектории.

По данным KCNA, в двигательной секции ракеты были использованы новые композитные материалы из углеродного волокна. Reuters пишет, что углеводородное волокно легче и прочнее других аэрокосмических материалов, таких как алюминий, но его сложнее производить.

В отчете KCNA сказано, что ракета может "эффективно проникать через любой плотный оборонительный барьер и наносить серьезный военный удар по противнику".

Также там опубликовали фото Ким Чен Яна, который наблюдал за запуском по телеконференции вместе со своей маленькой дочкой, а также фотографии ракеты, взлетающей с полигона.

Ким в свою очередь назвал ракету мощным оружием против угроз безопасности, исходящих из вражеских сил и меняющийся региональной обстановки.