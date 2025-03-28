В МИД высмеяли предложение Путина: управление ООН должно начаться с Воркуты

Заявление Путина

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин вчера, 27 марта, в очередной раз заявил о том, что власти в Украине якобы являются нелегитимными, так как "не было выборов президента".

Он предложил ввести в Украине "временное управление" под эгидой ООН и ряда стран для проведения выборов. Глава Кремля добавил, что это якобы поможет мирным переговорам.

Диктатор добавил, что он "не понимает", с кем в Украине подписывать мирное соглашение. Также Путин выдумал, что "неонацистские формирования начинают руководить Украиной".

Детально с основными вчерашними заявлениями Путина можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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