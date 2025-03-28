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У МЗС висміяли пропозицію Путіна: управління ООН має початися з Воркути

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Київ зробив контрпропозицію російському диктатору Володимиру Путіну після того, як він захотів запровадити "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого в соцмережі X.

"Контрпропозиція: тимчасове управління ООН у Росії, починаючи з Воркути. Схоже, що місцеві жителі тільки виграють від будь-якого управління, крім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну в Україні", - зазначив Тихий, опублікувавши фото Воркути.

Фото: Воркута перебуває в занепаді (x.com/SpoxUkraineMFA)

Варто зауважити, що Воркута була заснована як робітниче селище для ув'язнених у Радянському Союзі. Місто асоціюють з ГУЛАГом і трудовими таборами.

Заява Путіна

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін учора, 27 березня, вкотре заявив про те, що влада в Україні нібито є нелегітимною, оскільки "не було виборів президента".

Він запропонував ввести в Україні "тимчасове управління" під егідою ООН і низки країн для проведення виборів. Глава Кремля додав, що це нібито допоможе мирним переговорам.

Диктатор додав, що він "не розуміє", з ким в Україні підписувати мирну угоду. Також Путін вигадав, що "неонацистські формування починають керувати Україною".

Детально з основними вчорашніми заявами Путіна можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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