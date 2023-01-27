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МИД вызывает посла Венгрии на "откровенный разговор" из-за нового скандального заявления Орбана

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Украины вызывают посла Венгрии для откровенного разговора из-за нового заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее он сравнил Украину с "Афганистаном" и назвал ее "ничейной землей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования", - написал он.

Николенко заявил, что очередное пренебрежительное высказывание Орбана в адрес Украины является категорически неприемлемыми.

"Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами", - написал спикер.

Скандальное заявление

Виктор Орбан на встрече с журналистами рассказал о своей позицию относительно текущей ситуации войны России против Украины, из которой следует, что он не верит в победу Киева и считает, что страна постепенно превращается в неуправляемую руину.

Также Орбан заявил, что цель России - превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и они уже преуспели, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

Напомним, ранее Орбан заявлял о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а Венгрия планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Тогда украинский МИД отметил, что Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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Виктор ОрбанВенгрияВойна России против Украины