В МИД отреагировали на резонансное заявление Залужного о НАТО

"В полной цитате речь шла прежде всего о JEF (Объединенных экспедиционных силах - ред.), а не о НАТО. Это логично, потому что Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направление занимается Миссия Украины при НАТО", - подчеркнул Тихий.

Он обратил внимание, что курс Украины на вступление в НАТО остается неизменным. Альтернативной действенной системы коллективной безопасности пока что нет.

"Уверены, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве", - сказал Тихий.

Отдельно он напомнил, что архитектура безопасноти Европы без Украины невозможна. При этом в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре было подчеркнуто, что Украина признана "контрибьютором евроатлантической безопасности".

Что сказал Залужный

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время общего совещания послов в Киеве заявил, что Украина никогда не станет частью НАТО. Так он ответил на вопрос об участии Украины в JEF.

Он также раскритиковал Альянс и отметил, что странам-членам понадобится еще как минимум 12 лет, чтобы перейти на стандарты, позволяющие хотя бы достичь уровня России.