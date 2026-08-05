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В МИД отреагировали на резонансное заявление Залужного о НАТО

15:57 05.08.2026 Ср
2 мин
Бывший главком не видит Украину в НАТО
aimg Иван Носальский
Фото: Валерий Залужный, посол Украины в Британии (Getty Images)

Резонансное заявление посла Украины в Британии Валерия Залужного о том, что Украина не будет в НАТО, вырвано из контекста.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналистам заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"В полной цитате речь шла прежде всего о JEF (Объединенных экспедиционных силах - ред.), а не о НАТО. Это логично, потому что Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то этим направление занимается Миссия Украины при НАТО", - подчеркнул Тихий.

Он обратил внимание, что курс Украины на вступление в НАТО остается неизменным. Альтернативной действенной системы коллективной безопасности пока что нет.

"Уверены, что нет альтернативы членству Украины в НАТО, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве", - сказал Тихий.

Отдельно он напомнил, что архитектура безопасноти Европы без Украины невозможна. При этом в итоговом заявлении саммита НАТО в Анкаре было подчеркнуто, что Украина признана "контрибьютором евроатлантической безопасности".

Что сказал Залужный

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время общего совещания послов в Киеве заявил, что Украина никогда не станет частью НАТО. Так он ответил на вопрос об участии Украины в JEF.

Он также раскритиковал Альянс и отметил, что странам-членам понадобится еще как минимум 12 лет, чтобы перейти на стандарты, позволяющие хотя бы достичь уровня России.

Также бывший главнокомандующий предположил, что в будущем Украина станет частью других блоков и союзов. По его мнению, это может быть военный союз европейских стран.

С таким мнением Залужного не согласился заместитель генерального директора РБК-Украина Владимир Куренной. Детальнее - читайте в его колонке.

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