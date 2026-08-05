В МЗС відреагували на резонансну заяву Залужного про НАТО

"У повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об'єднані експедиційні сили - ред.), а не про НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО", - підкреслив Тихий.

Він зазначив, що курс України на вступ до НАТО залишається незмінним. Альтернативної дієвої системи колективної безпеки поки що немає.

"Впевнені, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир у євроатлантичному просторі", - сказав Тихий.

Окремо він нагадав, що архітектура безпеки Європи без України неможлива. При цьому у підсумковій заяві саміту НАТО в Анкарі було наголошено, що Україна визнана "контриб'ютором євроатлантичної безпеки".

Що сказав Залужний

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час спільної наради послів у Києві заявив, що Україна ніколи не стане частиною НАТО. Так він відповів на запитання щодо участі України у JEF.

Він також розкритикував Альянс і зазначив, що країнам-членам знадобиться ще щонайменше 12 років, щоб перейти на стандарти, що дозволяють хоча б досягти рівня Росії.