Украина будет в НАТО, или почему ошибается посол Залужный

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Резонансное заявление посла Украины Валерия Залужного о членстве в НАТО уже вызвало много споров и критики в адрес дипломата.

Заместитель гендиректора РБК-Украина Владимир Куренной в своей колонке объясняет, в чем ошибся посол и каким может быть путь в Альянс.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии В. Залужный рассказал на официальном мероприятии МИД, что Украина никогда не будет в НАТО. Добавив, что все это – сказки, которые нам рассказывают много лет. А еще он сделал странное заявление о том, что НАТО нужно 12 лет, чтобы хотя бы достичь уровня стандартов армии России…

Хорошо, не будем заострять внимание на том, что господин посол является государственным служащим, дипломатом и официальным лицом на официальном мероприятии МИД, а Конституция Украины, соблюдать которую обязаны все госслужащие в первую очередь, определяет стратегической целью Украины именно вступление в НАТО и ЕС.

Норма Конституции не запрещает гражданину иметь другую точку зрения, но для госслужащего такого ранга это совсем другое. И бороться против такой нормы в Конституции можно, но только после отставки с должности. Иначе слова господина посла противоречат не только Основному Закону, но и многим законам, подзаконным актам, декларациям и заявлениям Президента Украины, который, к слову, господина посла и назначал.

Я уже и не говорю о том, что после таких слов дипломата сложно представить, как он будет представлять страну в Великобритании – стране, которая является одним из ключевых участников Альянса. Как он будет общаться в Лондоне с представителями НАТО? Что подумают британские натовские генералы и представители министерства обороны этой страны, когда будут взаимодействовать с послом?

Но ладно, спишем это на то, что боевой генерал – еще молодой дипломат и поэтому немного усложнил себе жизнь. Действительно, иногда лучше молчать, чем говорить. Потому что когда начинаешь говорить – туман рассеивается и все становится наглядным и намного более четким.

Что касается содержания, то я с господином Залужным категорически не согласен. И хочу ему кое-что напомнить.

Первая манипуляция – в словах о "сказках 12 лет": мол, мы все время стучимся в двери, а они закрыты. Это неправда. Начиная с провозглашения независимости Украины, украинский народ не хотел в НАТО.

Социологи не дадут соврать: практически 25 лет украинцы не слишком стремились вступать в Альянс. Кто-то считал его "агрессивным блоком" под влиянием советско-российской пропаганды. Кто-то пугался Московии. Кто-то говорил: "Не время". А кто-то: "Мы сами – с усами".

Точно так же противодействовал идее вступления в НАТО и политический истеблишмент. Президент Кравчук не допускал этой мысли. Президент Кучма предпочитал "многовекторность". Президент Ющенко первым сказал, что, возможно, нужно вступать, и был беспощадно раскритикован за это не только в обществе, но и даже собственной премьеркой. С Януковичем все понятно: он хотел в Таможенный союз.

Первым, кто озвучил устойчивую концепцию необходимости вступления в НАТО, был Порошенко. Почему? Потому что он был первым, чье президентство проходило в условиях агрессии России против Украины. Война продолжалась с 2014 года. Логика любого президента, если бы он не был предателем, была бы такой же.

На нас напала большая и агрессивная держава, в одиночку мы не сможем противостоять ей. Нужны союзники и партнеры, нужна система безопасности. В то время и сейчас такой системой, противостоящей России, является НАТО.

Что такое НАТО? Да, это военно-политический альянс. Но если говорить в визионерском формате, это эдакий Орден рыцарей, объединившихся, чтобы оказывать сопротивление силам зла. Это уния Западного мира. Это сообщество стран, разделяющих западные ценности – демократию, свободу, права человека, частную собственность и так далее. Украина декларировала, что это ее ценности тоже.

Итак, единственная альтернатива российскому экспансионизму – это членство в НАТО и ЕС. Скажу даже более категоричный тезис: Украина либо будет в НАТО и ЕС, либо ее не будет на карте мира.

Да, у НАТО есть недостатки, проблемы и неурядицы. Да, бюрократические процедуры и согласования замедляют изменения. Да, президент Трамп – изоляционист и потому недолюбливает НАТО. Но как говорил Уинстон Черчилль о демократии: это плохая система управления, но все остальные еще хуже.

Если господин посол верил, что страну, в которой 70% населения против НАТО, пригласят в Альянс – это наивно. Если господин посол думает, что блок примет в свои ряды воюющую страну – это также действительно похоже на сказку. Поэтому никто сегодня не говорит, что нас завтра или послезавтра примут в НАТО. Путь будет долгим и сложным. Как и эта война. Но альтернативы этому пути не существует.

НАТО будет трансформироваться. Возможно, появится система европейской коллективной безопасности. Есть британско-скандинавская инициатива и так далее. Но все это будет формироваться исключительно на фундаменте этого клуба защиты Западного либерального мира.

А Украина хочет и станет частью этого мира, потому что исповедует такие же ценности. Вот почему Украина будет так или иначе в НАТО, во что бы он ни переформировывался. Или, к сожалению, ее не будет.