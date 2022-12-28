МИД Украины осудил "приговор" украинской активистке в Крыму

Сегодня, 28 декабря Министерство иностранных дел Украины решительно осудило "приговор" украинской гражданской журналистке Ирине Данилович, который был вынесен сегодня российскими оккупационными властями во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины.

По словам министерства, в конце апреля 2022 года Данилович была похищена российскими силовиками и заключена в СИЗО Симферополя. Впоследствии ей были предъявлены обвинения в "незаконном хранении взрывчатых веществ". Также в МИД подчеркнули, что данное обвинение уже "традиционный" фейк, используемый российскими оккупационными властями в отношении украинских активистов.

Во время пребывания в заключении и в ходе судебного разбирательства фиксировались неоднократные случаи применения относительно Данилович средств морального и физического давления, а также полное игнорирование необходимости предоставления медицинского ухода.

"Призываем международное сообщество и партнеров Украины, в том числе в рамках Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины", - подчеркнули в МИДе.