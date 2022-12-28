ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МИД Украины осудил "приговор" украинской активистке в Крыму

Новина українською →
Украина, Среда 28 декабря 2022 20:11
МИД Украины осудил "приговор" украинской активистке в Крыму Фото: МИД Украины осудило приговор украинской активистке в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 декабря Министерство иностранных дел Украины решительно осудило "приговор" украинской гражданской журналистке Ирине Данилович, который был вынесен сегодня российскими оккупационными властями во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины.

По словам министерства, в конце апреля 2022 года Данилович была похищена российскими силовиками и заключена в СИЗО Симферополя. Впоследствии ей были предъявлены обвинения в "незаконном хранении взрывчатых веществ". Также в МИД подчеркнули, что данное обвинение уже "традиционный" фейк, используемый российскими оккупационными властями в отношении украинских активистов.

Во время пребывания в заключении и в ходе судебного разбирательства фиксировались неоднократные случаи применения относительно Данилович средств морального и физического давления, а также полное игнорирование необходимости предоставления медицинского ухода.

"Призываем международное сообщество и партнеров Украины, в том числе в рамках Международной Крымской платформы, продолжать оказывать давление на Россию с целью немедленного освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных оккупационным режимом в Крыму и ввести санкционные ограничения в отношении должностных лиц, причастных к преследованиям граждан Украины", - подчеркнули в МИДе.

Напомним, сегодня оккупационный городской "суд" Феодосии вынес незаконный "приговор" медсестре и журналистке из Крыма Ирине Данилович. Девушку приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Беларуси заочно приговорили бывшую олимпийскую пловчиню к 12 годам колонии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗС Крим Суд
NEWS
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
Зеленский о Крымском мосту: все чаще работает на выезд
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну