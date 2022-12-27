В Беларуси заочно приговорили бывшую олимпийскую пловчиху к 12 годам колонии

В Беларуси Минский городской суд заочно приговорил бывшую олимпийскую пловчиху Александру Герасименю к 12 годам лишения свободы. Аналогичный срок дали также политическому активисту Александру Опейкину. Обоих суд признал виновными в призывах к действиям, направленных на нанесение ущерба национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА .

Спортсменку "отправляют" в исправительную колонию общего режима, а активиста - в колонию усиленного режима. Отмечается, что срок отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания.

Кроме того, с обвиняемых солидарно будет взыскан имущественный ущерб: в пользу Белорусской федерации современного пятиборья и Белорусской федерации велосипедного спорта.

"Арестованное имущество обвиняемой Герасимени, в том числе деньги в сумме более $48,7 тыс. на расчетном счете в одном из банков, автомобиль Land Rover Discovery Sport, телефоны, квартиру и машино-место на ул.Филимонова, суд решить оставить под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков и госпошлины", - говорится в публикации.

Как следует из судебных материалов, Герасименя и Опейкин создали не зарегистрированное на территории Беларуси объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности" и с августа 2020 года по 20 мая 2022 года через СМИ и интернет "распространяли заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории Беларуси, о ходе и результатах избирательной кампании 2020 года".

Сама Александра Герасименя уже прокомментировала приговор Минского суда, отметив с иронией, что заочно в Беларуси ее могут и расстрелять.

Александра Герасимения - трехкратная олимпийская чемпионка - была среди спортсменов, бежавших из Беларуси из-за репрессий режима Александра Лукашенко в отношении протестующих после его "переизбрания". В августе 2020 года она подписала открытое письмо с требованием признать недействительными результаты президентских выборов.

Александр Опейкин является председателем Белорусского фонда спортивной солидарности, целью которого является поддержка спортсменов, задержанных и подвергшихся репрессиям при авторитарном правлении Лукашенко.