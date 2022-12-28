МЗС України засудило "вирок" українській активістці в Криму

Сьогодні, 28 грудня Міністерство закордонних справ України рішуче засудило "вирок" українській громадянській журналістці Ірині Данилович, який був винесений сьогодні російською окупаційною владою в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України.

За словами міністерства, наприкінці квітня 2022 року Данилович було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО Сімферополя. Згодом їй були висунуті звинувачення в "незаконному зберіганні вибухових речовин". Також в МЗС наголосили, що дане звинувачення вже "традиційний" фейк, який використовується російською окупаційною владою стосовно українських активістів.

Під час перебування в ув’язненні та протягом судового розгляду фіксувались неодноразові випадки застосування щодо Данилович засобів морального та фізичного тиску, а також повне ігнорування необхідності надання медичного догляду.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України", - наголосили в МЗС.