МИД Украины призвал Польшу отбросить эмоции ради конструктива

Николенко заявил, что МИД Украины подробно проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши.

Представитель министерства отметил, что во время этой встречи украинский посол в очередной раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", - сказал спикер.

Что этому предшествовало

Зеленский заявил, что некоторые союзники Украины в Европе подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер: "Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Президент сделал такое заявление после того, как, несмотря на решение Еврокомиссии об отмене запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений.

После этого Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Польше пригрозили усилить экспортное эмбарго, чтобы украинские власти "не обостряли конфликт".

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