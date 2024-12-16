"Последний раз, когда словацкие земли были отданы агрессору во имя мира, это хорошо не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", - подчеркнул Тихий.

Он мог иметь в виду события 1938 года, когда Словакия (тогда часть Чехословакии) была втянута в Мюнхенское соглашение. Тогда Великобритания, Франция, Германия и Италия, без участия Чехословакии, договорились передать Германии Судетскую область (населенную преимущественно немцами) в обмен на обещания мира со стороны Адольфа Гитлера. К сожалению, политика "умиротворения агрессора" тогда закончилась войной.

Что предшествовало

Президент Словакии Петер Пеллегрини недавно завил, что Украина якобы будет "вынуждена" пойти на "территориальные уступки" ради достижения мира.

"На сегодня, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины", - сообщил он.

Заметим, что до этого инцидента Пеллегрини заявлял, что Украина легитимно обороняет свою территорию. Также тогда он добавил, что Киев полностью подчиняется Уставу ООН и не нарушает международное право.

Отношения между Украиной и Словакией

Отношения между Украиной и Словакией имеют стратегический характер, особенно в условиях российской агрессии.

Словакия активно поддерживает Украину как в оборонном секторе, так и в вопросах энергетической безопасности.

Однако без сложностей не обошлось. Проблема в том, что пророссийский премьер-министр Роберт Фицо очень часто выступал за прекращение военной помощи Киеву, подчеркивая необходимость мирных переговоров при условии территориальных уступок Украины.

Кроме этого, он недавно заявил о своих надеждах на продолжение транзита российского газа через территорию Украины.