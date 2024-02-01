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В МИД Украины отреагировали на решение Международного суда ООН по делу против России

Фото: в МИД Украины отреагировали на решение Международного суда ООН по делу против России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на решение Международного суда ООН по иску против России о нарушении конвенций о терроризме и расовой дискриминации, которое было объявлено вчера, 31 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве отметили, что Международный суд ООН вынес решение по существу дела Украины против РФ по применению Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом, Суд установил, что Россия нарушила оба международных договора.

"Это первый случай в истории, когда Международный суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений Россией норм международного права", - подчеркнули в МИД.

Там также отметили, что решение Суда ООН "не оставляет никаких сомнений в том, что Российская Федерация презирает международное право".

"Украина остается преданной стремлению добиться справедливости и ответственности за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение, которое Россия начала в 2022 году", - подчеркнули в министерстве.

Суд ООН по иску Украины против России 31 января

Напомним, вчера международный суд ООН объявил финальное решение по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрете финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации - на Донбассе и в Крыму.

Суд ООН признал нарушения со стороны России определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Заседание суда во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) транслировалось в прямом эфире.

Данный иск против РФ в суд ООН подала 16 января 2017 года, он связан с агрессией захватчиков в Крыму и на Донбассе. В иске говорится о нарушении Кремлем двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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