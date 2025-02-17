В МИД Турции заговорили о сложных решениях по территориям Украины

Турция готова играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению страны. Однако в Анкаре не исключают принятия "неприятных решений" в контексте территорий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в комментарии телеканалу TRT World.

"Турция желает и готова играть любую роль, чтобы способствовать миру в Украине и восстановлению Украины. Но прежде всего нам нужно прекратить огонь и иметь действенный и долгосрочный мирный план", - сказал Фидан.

По его словам, сейчас идет работа над мирным планом.

"Сейчас администрация США, европейцы и мы все работаем над различными аспектами возможного прекращения огня и мирного плана... Однако сочетание краткосрочной срочной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими вопросами сейчас является самым важным. Именно над этим мы сейчас работаем", - отметил Фидан.

В то же время Фидан считает, что Украине придется принять "неприятные решения" в контексте территорий.

"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения. Это то, что пытаются решить сейчас: что могут удержать, что оставить, что отложить. Думаю, что это некоторые из приоритетных сфер, на которых сейчас очень сосредоточены все: американцы, европейцы, мы, россияне, украинцы", - сказал Фидан.

По его словам, все стороны сосредоточены на собственных приоритетах, и имеют разные цели и беспокойства.

Напомним, сегодня стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский завтра, 18 февраля, посетит Турцию. Он встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.