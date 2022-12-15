В МИД обеспокоены состоянием Саакашвили: призвали Грузию отсрочить наказание

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ухудшением состояния здоровья Михаила Саакашвили. Грузию призвали отсрочить наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского дипломатического ведомства.
"Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михеила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", - сказано в сообщении МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что призывают власти Грузии обеспечить доступ к Саакашвили уполномоченному Верховной рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.
"Призываю власти Грузии допустить меня к гражданину Украины, который находится в медицинском центре "Вивамеди" в Тбилиси. Критическое состояние, в котором сейчас находится украинский гражданин Михеил Саакашвили, вызывает тревогу и беспокойство", - написал Лубинец в Telegram.
В МИД добавили, что будут и дальше проявлять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии.
Отметим, вчера, 14 декабря, Саакашвили снова объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе, проходящем в Тбилисском городском суде.
Напомним, несколько недель назад власти Грузии отказались отправить Саакашвили на лечение за границу.
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