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У МЗС стурбовані станом Саакашвілі: закликали Грузію відстрочити покарання

Фото: Михеіл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Міністерстві закордонних справ України стурбовані погіршенням стану здоров'я Михеіла Саакашвілі. Грузію закликали відстрочити покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського дипломатичного відомства.

"З огляду на критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання про відстрочку покарання Міхеіла Саакашвілі для його переведення до однієї з європейських чи американських клінік з метою подальшого лікування", - йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві також підкреслили, що закликають владу Грузії забезпечити доступ до Саакашвілі уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі. Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеїл Саакашвілі, викликає тривогу та занепокоєння", - написав Лубінець у Telegram.

У МЗС додали, що й надалі виявлятимуть особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії.

Зазначимо, учора, 14 грудня, Саакашвілі знову оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі, який проходить у Тбіліському міському суді.

Нагадаємо, кілька тижнів тому влада Грузії відмовилася відправити Саакашвілі на лікування за кордон.

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ГрузіяМіхеіл СаакашвіліМИД Украины