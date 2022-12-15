У МЗС стурбовані станом Саакашвілі: закликали Грузію відстрочити покарання

"З огляду на критичний стан українського громадянина, закликаємо грузинську сторону забезпечити його належною медичною допомогою, а також задовольнити клопотання про відстрочку покарання Міхеіла Саакашвілі для його переведення до однієї з європейських чи американських клінік з метою подальшого лікування", - йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві також підкреслили, що закликають владу Грузії забезпечити доступ до Саакашвілі уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України, який знаходиться в медичному центрі "Вівамеді" у Тбілісі. Критичний стан, в якому зараз перебуває український громадянин Міхеїл Саакашвілі, викликає тривогу та занепокоєння", - написав Лубінець у Telegram.

У МЗС додали, що й надалі виявлятимуть особливу увагу дотриманню законних прав та інтересів громадян України, які перебувають на території Грузії.