МИД скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину

В Министерстве иностранных дел скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. Ведь механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены, показали свою неэффективность.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.
"То, что касается миротворческой миссии, мне кажется, это гипотетический разговор по состоянию на сейчас", - сказал Тихий.
Он напомнил, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены для того, чтобы мониторить, например, режим прекращения огня или какие-то другие элементы достижения мира в Украине, продемонстрировали свою неэффективность.
"Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня. И министр часто подчеркивает, что нужно искать какие-то альтернативные механизмы, по меньшей мере, когда речь идет о режиме прекращения огня. Я думаю, что в таком ключе мы рассматриваем и это заявление", - отметил спикер.
По его мнению, президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказывает различные соображения на тему того, как Генассамблея могла бы помочь в регулировании войны РФ против Украины.
"Именно это стремление мы приветствуем, однозначно, и будем искать вместе способы, как действительно этот орган привлечь к завершению российской агрессии и обеспечению мира, однозначно. Будем с ними работать дальше над этим", - добавил Тихий.
Напомним, на днях президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что она не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов.
Она подчеркнула, что миротворческие миссии "необходимы как никогда раньше, и не только учитывая европейский континент".
"Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.